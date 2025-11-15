Видео
Сегодня, 20:58

Карпин: «В матче с Чили не получилось не допустить ошибок в обороне»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

— Первое поражение за четыре года. Что не получилось?

— Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне.

— Матчи сборной похожи на игру «Динамо» в обороне. Нам так кажется?

— Дежавю. Увидел. Похожи и с Перу, и с «Динамо». Ошибки есть, но параллели нет смысла проводить.

— Может, давление?

— Это товарищеский матч. Какое давление? Давления нет. Есть ответственность. Игра с Хорватией в последнем туре за выход на чемпионат мира — это давление, например.

— Между «Динамо» и сборной нет смысла проводить параллели?

— Видимо, нет. Разные игроки.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021-го. Тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
