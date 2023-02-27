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Сегодня, 15:05

Главный тренер сборной России Карпин прокомментировал слова Кокорина про тюрьму

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.

В начале февраля российский форвард в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.

«Слова Кокорина про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы», — приводит слова Карпина matchtv.ru.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Александр Кокорин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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