Главный тренер сборной России Карпин прокомментировал слова Кокорина про тюрьму

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.

В начале февраля российский форвард в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.

«Слова Кокорина про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы», — приводит слова Карпина matchtv.ru.