Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Допинг

Сегодня, 19:49

Карпин — о проверке РУСАДА: «Их приезд удивил. Какой смысл приезжать, когда все разъезжаются»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал внезапную проверку РУСАДА во время сбора национальной команды. Из-за этого открытая тренировка сборной России была отложена.

«Их приезд удивил. Хотя они каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня на стадион «Динамо», а не на базу, как обычно в 6 утра, удивляет. Какой смысл приезжать сегодня в последний день, когда все разъезжаются?» — сказал Карпин.

10 октября прошла открытая тренировка сборной России на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
РУСАДА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Шедевр Павлюченко, дубль Булыкина. Россия уже играла со сборной легионеров РПЛ — дело дошло до разгрома
Карпин: «Кто мог бы стать тренером из ребят? Наверное, Баринов и Глебов»
В РУСАДА прокомментировали новость о взятии допинг-проб у футболистов сборной России
В сборной Сирии подтвердили товарищеский матч против России 19 ноября: «Осталось выбрать стадион»
Открытая тренировка сборной России по футболу: прямая трансляция онлайн
Тренировка сборной России была отложена из-за проверки РУСАДА
Сегодня
Вчера
Неделя