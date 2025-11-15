Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья полузащитник Ивана Облякова.

В матче с Чили (0:2) футболист ЦСКА упал на спину после верховой борьбы за мяч и не смог продолжить игру.

— Что с Иваном Обляковым?

— От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть. Только доктор скажет, когда.

— Как Алексей Батраков вошел в игру?

— Нормально. Но он сам и мы, наверное, ждали большего.

Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпела одно поражение.