Карпин: «Профессиональный футбол вообще не для здоровья»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о травмах, которые он заработал за время карьеры футболиста.

«В основном проблемы с голеностопами: там после карьеры связок нет. Поэтому, если сейчас играю в футбол или даже в падел, голеностоп травмируется легко. Еще есть проблемы со спиной. Те, кто говорит, что профессиональный футбол — для здоровья... Это вообще не для здоровья», — приводит слова Карпина журнал Maxim.

55-летний тренер сообщил, что в свободное время играет в футбол, теннис или падел с друзьями своего возраста.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года. Контракт специалиста с РФС истекает летом 2024 года. В последнем матче национальная команда победила Белоруссию со счетом 4:0. Встреча состоялась 7 июня в Минске.