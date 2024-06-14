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Сегодня, 18:20

Карпин: «Профессиональный футбол вообще не для здоровья»

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о травмах, которые он заработал за время карьеры футболиста.

«В основном проблемы с голеностопами: там после карьеры связок нет. Поэтому, если сейчас играю в футбол или даже в падел, голеностоп травмируется легко. Еще есть проблемы со спиной. Те, кто говорит, что профессиональный футбол — для здоровья... Это вообще не для здоровья», — приводит слова Карпина журнал Maxim.

55-летний тренер сообщил, что в свободное время играет в футбол, теннис или падел с друзьями своего возраста.

Валерий Карпин. Карпин и сборная России: когда будет новый контракт. Колонка Казакова

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года. Контракт специалиста с РФС истекает летом 2024 года. В последнем матче национальная команда победила Белоруссию со счетом 4:0. Встреча состоялась 7 июня в Минске.

Источник: Maxim
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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