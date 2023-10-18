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Сегодня, 13:00

Карпин: «Если бы при переходе в Азию мы участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что РФС планируют остаться в УЕФА.

«А другие варианты какие? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.

Россия останется в&nbsp;УЕФА даже без участия в&nbsp;чемпионате мира-2026. Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026

Источник: Чемпионат
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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