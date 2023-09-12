Карпин: «Даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита»

Сегодня, 21:18
Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с защитником «Краснодара» Сергеем Волковым о том, что интенсивность в матче в Катаром (1:1) выше, чем в РПЛ.
— Игроки сказали, что вы поговорили с ними по душам. Что было, если не секрет?
— Сказал им всю правду в лицо.
— В чем заключается эта правда?
— Эта информация и правда для футболистов.
— Волков сказал, что было очень тяжело играть физически.
— Вот вам и ответ, что я сказал футболистам. Волков вам все ответил. Это говорит футболист, играющий в «Краснодаре», который идет на первом месте. Он сказал, что здесь другая интенсивность, нежели в РПЛ. Вот и все. Неужели непонятно?
— Не грустно?
— Грустно. А что делать?
— Работать.
— Работать надо прежде всего в клубах. Футболисты приезжают из клубов сюда и говорят, что даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита».
— Вы с ним согласны?
— На 500 процентов.