Карпин: «Даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с защитником «Краснодара» Сергеем Волковым о том, что интенсивность в матче в Катаром (1:1) выше, чем в РПЛ.

— Игроки сказали, что вы поговорили с ними по душам. Что было, если не секрет?

— Сказал им всю правду в лицо.

— В чем заключается эта правда?

— Эта информация и правда для футболистов.

— Волков сказал, что было очень тяжело играть физически.

— Вот вам и ответ, что я сказал футболистам. Волков вам все ответил. Это говорит футболист, играющий в «Краснодаре», который идет на первом месте. Он сказал, что здесь другая интенсивность, нежели в РПЛ. Вот и все. Неужели непонятно?

— Не грустно?

— Грустно. А что делать?

— Работать.

— Работать надо прежде всего в клубах. Футболисты приезжают из клубов сюда и говорят, что даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита».

— Вы с ним согласны?

— На 500 процентов.