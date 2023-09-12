Карпин: «Уровень чемпионата России упал из-за отъезда сильных футболистов»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень РПЛ упал.

— Если говорить о том, что игра сборной России — отражение уровня чемпионата. За последние два года уровень чемпионата упал?

— Для этого даже не надо смотреть матчи сборной. По-моему, об этом сказали уже все. Уровень чемпионата упал.

— В чем причина?

— В отъезде сильных футболистов.

— Вам тяжело находить мотивацию на такие матчи?

— Мне нет. У меня есть и мотивация, и интерес посмотреть, что футболисты могут или не могут сделать в нынешнем состоянии по разным причинам.

— На товарищеские матчи у сборной есть проблемы с мотивацией?

— Она тоже присутствуют. Это не самая главная проблема, но она есть. Если бы сегодня был официальный матч, мы бы не заменили Джикию, например.

— Что нужно сделать вам как тренеру, чтобы игроки бились за сборную?

— Они бились. Если бы они не бились, они бы не сравняли счет. Неудовлетворительный результат? Хорошо. И?

— Что вам делать как тренеру в такой ситуации?

— Мотивировать игроков, если надо. Продолжать работать с игроками.

— Есть другие игроки, которых не надо мотивировать?

— Назовите их. Вы всегда спрашиваете: «Зачем вызвали этого футболиста?». Но не называете, кого я должен был вызвать вместо. Сергеев? В следующем матче выйдет Сергеев и сыграет так же, как сегодня Чалов и Соболев. Что вы тогда скажете?