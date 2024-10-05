Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:53

Масалитин — об отсутствии соперников у сборной: «Будет хорошо, если получится перенести сбор»

Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ команд Пакистана и Танзании сыграть с Россией во время октябрьской международной паузы.

«Если РФС проплатил сборы, значит, их уже нельзя отменить. Поэтому надо собираться и играть: с молодежной сборной, с легионерами, если те не уедут. Вообще будет хорошо, если можно перенести сбор и не собираться сейчас: команды будут работать в своем режиме, подтянут физику», — сказал Масалитин «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести матчи в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Денис Сафронов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Сегодня
Вчера
Неделя