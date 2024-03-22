Масалитин: «Удаление перевернуло игру с ног на голову»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Конечно, это отдельно взятый матч. Было видно, что игроки нашей сборной волновались. Сербы до удаления владели инициативой. Естественно, удаление перевернуло игру с ног на голову. Было ли удаление? Мы уже видели от Гайича такие удаления в РПЛ. Он подвел команду. На скорости любое касание опасно.

Почему сербы сразу не выпустили сильнейший состав? Наверное, тренер решил посмотреть ребят. Ребят из РПЛ он точно не видел долго. Но это их проблемы, а не наши. Сначала наша сборная была чуть зажата, а потом начали здорово играть. Когда начали играть в свою игру, начали играть в удовольствие, то пошли и комбинации. И все получаться начало. И голы пришли сразу. Да и в концовке, как мне кажется, Захарян забил чистый гол. Сборная порадовала. Ошибки были, но результат очень радует. В начале матча проблемы были, и эти нюансы нужно убирать. Но в целом очень порадовали. Так что теперь ждем игру с Парагваем, почивать на лаврах не стоит.

Да, это была товарищеская игра. Но она очень важна для нас. Эта победа и сам матч в такой момент — это глоток свежего воздуха. Если сейчас выиграем у Парагвая, то вообще разговоров будет меньше среди тех, кто говорит, что мы уже не конкурентны. Молодцы игроки, которые играют за рубежом. От них энергетика тоже хорошая идет», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.