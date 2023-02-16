Масалитин: «Мы можем сыграть с командами из Латинской Америки, если разрешит ФИФА»

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о соперниках, с которыми сборная России проводит товарищеские матчи.

«Провести матч с другими командами можно, но только если ФИФА разрешит. Национальной сборной ведь руководят люди, которые получают указания от ФИФА, УЕФА. Естественно, они спрашивают, можно проводить матч или нет. Когда нам разрешат играть, думаю, к нам очередь выстроится. Товарищеские матчи все равно имеют отношение к ФИФА. Только через них. Если бы было, что просто договорился и провел игру... Почему многие отказываются играть? Потому что запрещают. А разрешат, только когда зашуршат деньги», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.