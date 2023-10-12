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12 октября, 23:57

Валерий Непомнящий и Ригобер Сонг тепло поприветствовали друг друга после матча Россия — Камерун

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Валерий Непомнящий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий и нынешний тренер камерунцев Ригобер Сонг тепло поприветствовали друг друга после товарищеского матча, в котором африканская команда уступила России (0:1) в Москве.

Непомнящий и Сонг встретились в подтрибунном помещении на стадионе «ВТБ Арена» после завершения игры.

Непомнящий был главным тренером сборной Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством команда добилась лучшего результата в истории чемпионатов мира — на ЧМ-1990 африканцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили Англии.

Перед началом товарищеского матча Россия — Камерун, который состоялся в четверг, 12 октября, Непомнящий исполнил символический удар по мячу.

Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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