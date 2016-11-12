Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября 2016, 23:19

Валерий Непомнящий: "Категорически против истерии вокруг сборной России"

Зураб ТОДУА
Telegram Дзен
 
Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Хозяева отправили в полет и Александра КОКОРИНА, и всю нашу сборную. Недосборная

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил, что к поражению сборной России в товарищеском матче против Катара (1:2) отнесся спокойно. Специалист отметил, что в контрольных играх национальная команда выступает не оптимальным составом.

– Нужно признать – наши болельщики максималисты, – цитирует "Спорт FM" Непомнящего. – Любой болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Но я категорически против того, чтобы поднимать истерию вокруг сборной, спрашивая на каждом углу, что там происходит. Всем же ясно, что мы играем не оптимальным составом на сегодняшний день. Поэтому к поражению от Катара я отнесся очень легко. Как кажется мне, в команде просто не нашлось баланса. Нужно чтобы появились лидеры.

Источник: http://sportfm.ru/news/nepomnyashchiy-k-porazheniyu-ya-otnyessya-legko.html
Валерий Непомнящий
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Биография Вероники Кудерметовой: жизнь и карьера российской теннисистки
Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Звезда «Дома-2» ждет ребенка от Промеса и не требует алиментов, а в «Спартаке» не верят в возвращение Квинси. Что происходит с арестованным игроком красно-белых
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии
Все капитаны сборной России: от Черчесова до Смолова
Сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место в рейтинге ФИФА
Андрей Воронин: "Из Кокорина то героя делают, то смешивают с дерьмом"
Место для дискуссий. Почему у сборной в следующем году дела пойдут лучше
Массимо Каррера: "У сборной России есть приоритет над клубами"
Мирча Луческу: "Матч Россия - Румыния - всего лишь подготовка"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все билеты на матч Россия – Румыния проданы

Коммерческий директор РФС: "Билеты на товарищеские матчи с Бразилией и Францией идут на "четверку"