Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 05:52

Непомнящий: «Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч Россия — Пакистан не состоится в октябре.

«Желательно было бы провести матч, но не с таким соперником, как Пакистан. Для игроков важно, когда против тебя выходит серьезный оппонент. Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится. Завтра у сборной будет открытая тренировка. Им будет чем заняться», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, соперники будут объявлены после подписания договоров о проведении матчей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. РФС объявил, что матч сборной России с Пакистаном не состоится
Источник: «РБ Спорт»
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя