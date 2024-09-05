Непомнящий: «Экстремальная жара в Ханое может помешать сборной России обыграть Вьетнам»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Весьма неудобный соперник для нашей национальной команды. Вьетнамские футболисты, как все азиатские игроки, достаточно быстрые и ловкие, хорошо обращаются с мячом. Считаю, что длительный перелет и экстремальная жара в Ханое может помешать футболистам сборной России обыграть Вьетнам. Да, наши игроки превосходят соперника в классе, но физически им будет очень тяжело», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.