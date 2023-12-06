Непомнящий: «У сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства футболистами»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о смене отечественными футболистами спортивного гражданства.

«Мне не нравится, когда игроки меняют гражданство, но это уже стало данностью. Футболисты являются людьми мира по своей профессии. Они могут годами выступать на клубном уровне в чужой стране и чувствовать себя комфортно, а за национальную команду не провести и матча. Такое тоже бывает. Мне кажется, что у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми игроками. Но осуждать футболистов за это никак нельзя. Они ищут возможность проявить себя на более высоком уровне», — приводит слова Непомнящего RT.

В конце августа 2023 года полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению.