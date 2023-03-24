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Сегодня, 16:08

Валерий Новиков считает, что Сафонов сильнее всех остальных вратарей в России

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальной команде России.

— Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России, он заслуженно занимает первое место в сборной России, — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

— Если верить слухам, то в следующем матча планируется выпустить Селихова.

— Сейчас идут товарищеские матчи, вероятно, планируется обкатать всех вратарей. Правильно, что вратарь играет весь матч. Хорошо, что стараются дать время другим голкиперам.

— Если взять Песьякова и Помазуна, то стоит ли их выпускать, допустим, на минут 15-20?
— Нет, вратарь должен играть 90 минут, это очень важно.

26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-safonov-ob-ektivno-sil-nee-vseh-ostal-ny-h-vratarej-v-rossii/
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Валерий Новиков
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