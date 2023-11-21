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21 ноября, 23:36

Новиков — о матче с Кубой: «Это возможность просмотреть игроков, молодежь подрастает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков высказался о товарищеском матче между национальными командами России и Кубы (8:0).

«Это возможность для тренеров просмотреть игроков, молодежь подрастает. На таких играх это и нужно делать, потому что соперник, мягко говоря, не самый сильный, и можно посмотреть хороших ребят на перспективу. А Куба — это же не сборная Кубы по боксу. Думаю, такого спарринг-партнера выбрали, чтобы иметь возможность просмотреть футболистов», — приводит слова Новикова «Газета.Ru».

20 ноября Россия разгромила кубинцев со счетом 8:0. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году.

Источник: Газета.Ru
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Новиков
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