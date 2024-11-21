Валерий Овчинников: «Нас вернут в турниры. Никуда Европа не денется»

Сегодня, 12:15
Известный тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» прокомментировал победы сборной России над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
— Поговорим о сборной. Нужны ли нашей команде соперники уровня Брунея и Сирии?
— Сборная должна жить! Опыт международных матчей всегда необходим, даже с такими соперниками, которых вы назвали. Нельзя закрыться, вариться в собственном соку и выйти из системы мирового футбола. Это неправильно.
— А играть с Брунеем — правильно?
— Все равно какой-никакой опыт. Команда собирается. Рано или поздно нас допустят к международным турнирам.
— Думаете?
— Да. Может, не завтра, не послезавтра. Но никуда эта Европа не денется! Она без нас не проживет. Уже и так без России многое потеряли на Западе.
— Однако к жеребьевке ЧМ-2026 нас не допустят.
— Политика. И ничего более! Мы понимаем, кто ее осуществляет.
— Но вы не считаете, что все же надо привозить более сильных соперников?
— Знаете, есть такое понятие — ограничение скорости. Ну вот: нужно было повесить на ворота Брунея знак: больше не забиваем после первого тайма (улыбается). «Бейте мимо ворот!» Может, так было бы интереснее? Это, конечно, шутка, но...
В матче с Брунеем сборная России побила собственный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче.