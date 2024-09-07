Валуев: «Хотелось бы увидеть игру сборной России против «Зенита»

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что хотел бы увидеть игру национальной команды против петербургского клуба.

«Матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда — это хорошо, такие игры нужно проводить. Хотел бы я увидеть игру сборной России против «Зенита»? Конечно, было бы очень интересно. Но вряд ли это возможно», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

5 сентября сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Вьетнама со счетом 3:0. Матч против сборной Таиланда запланирован на 7 сентября, однако он может быть перенесен из-за супертайфуна в Ханое.