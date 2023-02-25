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Сегодня, 14:38

Валуев надеется, что Малком и Клаудиньо примут участие в официальных матчах сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо даст «Зениту» большое преимущество. Это главное! В команде будет на двух легионеров меньше. С другой стороны, тяжелее будет пробиться в состав местным воспитанникам. Я считаю, это исключительно их желание. У России хорошие отношения с Бразилией. Надеюсь, когда-то будет принято решение по участию Малкома и Клаудиньо в официальных играх национальной сборной, которую они значительно усилят. Я бы хотел увидеть их в сборной», — приводит слова Валуева Sport24.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-valuyev-nadeyus-kogda-to-budet-prinyato-resheniye-po-uchastiyu-malkoma-i-klaudino-v-ofitsialnykh-igrakh-sbornoy-rossii
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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