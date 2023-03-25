Валуев заявил, что сборной России нужны товарищеские матчи

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о необходимости в проведении товарищеских матчей сборной России в период отстранения.

«Я не смотрел товарищеский матч сборной России против Ирана, поэтому ничего не могу сказать об игре нашей команды. Но, безусловно, сборной нужны товарищеские матчи — надо практиковаться, быть готовыми. Хорошо, что они есть», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

Матч Россия — Иран завершился ничьей (1:1).

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.