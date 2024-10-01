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Сегодня, 10:15

Вандерсон считает, что сборная России могла бы обыграть Бразилию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном товарищеском матче сборных России и Бразилии.

— Сборная России тоже в непростом положении. И, кстати, были слухи о намерениях организовать матчи с Уругваем и Бразилией. У команды Карпина были бы шансы?

— Это сложный вопрос, потому что я не в курсе, какой сейчас уровень у вашей сборной. Но, думаю, шансы есть, потому что Бразилия выступает не очень. Результаты плохие, игроки постоянно под давлением болельщиков. То же самое и в клубном футболе.

Вандерсон в &laquo;Краснодаре&raquo;. 2014-й год. «Галицкий закричал: «Вы все играете дерьмово!» Мы были на панике». Вандерсон — о «Краснодаре», «Динамо» и России

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира-2022 и Евро-2024.

Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу

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