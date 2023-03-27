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Сегодня, 11:04

Веденеев считает, что нет смысла вызывать в сборную России игроков старше 30 лет

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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Ирака (2:0) в товарищеском матче.

«В этих матчах самое главное было посмотреть соперника, понять уровень азиатских команд. Я думал, что Ирак по уровню приблизительно как Иран, но удивился, что по набору игроков они ближе к командам Аравийского полуострова — Саудовской Аравии, Катару.

А что касается индивидуальных качеств, то команда производит немного странное впечатление: у нас футболисты играют в командах, где много иностранцев, то есть в своих клубах они не лидеры. А сборной как раз нужны лидеры. И лучший на сегодняшний момент игрок сборной играл как раз в команде, где много россиян — я говорю про Пиняева и «Крылья Советов». Плюс он молодой, он быстро бежит, его скорость позволила забить и создать моменты. На общем фоне он выделяется, но вызывает непонятное чувство, почему у нас так много лет, со времен Кержакова и Быстрова, не было быстрых игроков. Может быть, сейчас, когда нет соревнований, надо больше привлекать молодых. А вызывать тех, кому за 33, нет смысла, что их смотреть", — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды — 18 лет, 4 месяцев и 24 дня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-rossiya-tol-ko-znakomitsya-s-aziatskimi-komandami-s-kotory-mi-ej-predstoit-igrat-v-blizhajshie-gody/
Футбол
Сборная России по футболу
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