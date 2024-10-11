Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:12

Ведется работа по организации товарищеского матча между сборными России и Нигерии

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон сообщил о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Нигерии в 2025 году.

«У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год. Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году. Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», — приводит слова Пачоны Sport24.

В октябрьскую паузу сборная России не провела товарищеские матчи, так как не смогла найти себе соперников.

Источник: Sport24
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя