Вьештица — об отстранении россиян от международных турниров: «Нельзя винить спортсменов в политической ситуации»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о ситуации с отстранением российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Сложно это комментировать. Конечно, все происходящее негативно сказывается на российском футболе. Мне, как человеку, который очень любит Россию, жаль, что клубы и сборная отстранены. Нельзя винить спортсменов в политической ситуации. Ждем и надеемся на то, что российские спортсмены вернутся туда, где им и место — в еврокубки, на чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаду», — цитирует Вьештицу Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В мае УЕФА отстранил сборные России по футболу и клубы от международных турниров.