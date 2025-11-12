Видео
Сборная России. Новости
12 ноября, 16:45

Ветеран Великой Отечественной войны нанесет первый удар в матче Россия — Перу

Анастасия Пилипенко

Перед началом BetBoom товарищеского матча сборных России и Перу символический первый удар по мячу нанесет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов, сообщает РФС.

Он с детства болеет за «Зенит» и, направляясь на футбольный матч в Ленинграде, узнал о начале войны. Курсантом артиллерийской школы участвовал в обороне города. За свои заслуги он был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и «Ветеран труда».

Игра состоится на «Газпром Арене» 12 ноября, начало — в 20.00 по московскому времени.

Месяц назад сборная России сыграла с Ираном в Волгограде (2:1, 10 октября) и Боливией в Москве (3:0, 14 октября). 15 ноября россияне примут Чили в Сочи.

2

  • Ботокс007

    Скоты, и сюда войну приплели.

    12.11.2025

  • взять все и поделить

    Какая связь ВОВ с шоу-товарняком с Перу?

    12.11.2025

