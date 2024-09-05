Сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России одержала крупную победу над Вьетнамом в товарищеском матче — 3:0. Встреча проходила в Ханое.

На 24-й минуте счет открыл хавбек Далер Кузяев. Во втором тайме автоголом отметился защитник Ву Ван. Точку в матче поставил форвард Тамерлан Мусаев, который также отличился результативной передачей.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.