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Сегодня, 14:30

Вьетнам — Россия: смотреть трансляцию товарищеского матча

Прямая трансляция матча Вьетнам — Россия начнется в 15.55
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная России сыграет с Вьетнамом в товарищеском матче в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
Россия

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до встречи и будет также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Вьетнам — Россия. Основные события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 2024 году команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), а в июне — в гостях Белоруссию (4:0). В рейтинге сборных ФИФА Россия находится на 33-м месте, а Вьетнам — на 115-м.

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