Сегодня, 14:43
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с национальной командой Вьетнама, который состоится сегодня, 5 сентября, и начнется в 16.00 мск.
Основной состав: Лунев, Караваев, Литвинов, Морозов, Круговой, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Кузяев, Обляков (к), Мусаев.
Запасные: Сафонов, Латышонок, Адамов, Глебов, Самошников, Садулаев, Воробьёв, Пруцев, Хлусевич, Батраков, Пальцев, Зиньковский.
Сборная России в 2024 году провела две товарищеских встречи, победив Сербию и Белоруссию с одинаковым счетом — 4:0.