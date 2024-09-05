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Сегодня, 14:43

Вьетнам — Россия: Лунев сыграет в воротах, Мусаев — в атаке, Обляков — капитан

Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с национальной командой Вьетнама, который состоится сегодня, 5 сентября, и начнется в 16.00 мск.

Основной состав: Лунев, Караваев, Литвинов, Морозов, Круговой, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Кузяев, Обляков (к), Мусаев.

Запасные: Сафонов, Латышонок, Адамов, Глебов, Самошников, Садулаев, Воробьёв, Пруцев, Хлусевич, Батраков, Пальцев, Зиньковский.

Сборная России в 2024 году провела две товарищеских встречи, победив Сербию и Белоруссию с одинаковым счетом — 4:0.

Андрей Лунев
Иван Обляков
Сборная России по футболу
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