Вице-президент РФС — о победе над Сербией: «Оценивать уровень сборной можно только в официальных матчах»

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«В матче с Сербией все получилось. Настроение у болельщиков хорошее. Все, что могли забить — забили. По товарищеским матчам трудно судить об уровне сборной. Хорошая игра, хороший соперник — участник предстоящего Евро. Но по-настоящему оценивать уровень сборной можно только в официальных матчах. Игра хорошая. Уровень соперничества достаточно высокий», — сказал Соловьев.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.