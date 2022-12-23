Вице-президент РФС: «Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года»

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал ситуацию с возможным переходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Решение будет принято до 31 декабря 2022 года, — приводит «РБ Спорт» слова Соловьева. — Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

— Как будет приниматься решение?

— На исполкоме по видеосвязи.

— О чем говорили на заседании сегодня?

— Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

— Времени мало.

— Да, мало. Осталось меньше недели чтобы решение принять.