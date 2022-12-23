Вице-президент РФС: «Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года»

Сегодня, 16:11
Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал ситуацию с возможным переходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
— Решение будет принято до 31 декабря 2022 года, — приводит «РБ Спорт» слова Соловьева. — Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.
— Как будет приниматься решение?
— На исполкоме по видеосвязи.
— О чем говорили на заседании сегодня?
— Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».
— Времени мало.
— Да, мало. Осталось меньше недели чтобы решение принять.