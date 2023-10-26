Вице-президент РФС Соловьев — о возвращении России на турниры УЕФА: «Как в анекдоте: нет ножек — нет и мультиков»

Вице-президент РФС Денис Соловьев ответил на вопрос о взаимодействии РФС и УЕФА.

— Каков ваш прогноз относительно взаимодействия с УЕФА?

— Не очень понимаю механику переговоров с УЕФА, — заявил Соловьев. — И прогнозировать что-то можно, когда есть какие-то четкие правила ведения диалога. Сейчас нет никаких правил. Как в анекдоте: нет ножек — нет и мультиков.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в своих турнирах.

26 сентября 2023 года УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных соревнованиях под своей эгидой. Российские команды должны были играть на нейтральной территории без использования флага и гимна своей страны.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску юношеских сборных России к международным турнирам.