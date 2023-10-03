Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношеские сборные России

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил, что его позиция по допуску юношеских сборных России была воспринята неверно.

«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — цитирует Нильссона «РИА Новости» со ссылкой на сайт Шведской спортивной конфедерации.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены до участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.