Вице-президента УЕФА Нильссона могут отстранить от должности за поддержку России

Шведская футбольная ассоциация может отстранить Карла-Эрика Нильссона от должности вице-президента УЕФА за поддержку России, сообщает ТАСС со ссылкой на шведское издание Expressen.

26 сентября на исполкоме УЕФА Нильссон проголосовал за возвращение юношеских сборных России до 17 лет на международные турниры. За это функционер подвергся критике на родине, позднее он объявил об уходе с поста председателя Шведского союза спортивных организаций.

Как утверждает источник, Шведская футбольная ассоциация по уставу УЕФА может потребовать отстранить Нильссона от должности в европейской организации. По данным Expressen, у Шведской футбольной ассоциации нет доверия к Нильссону, поскольку он первым поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза.

Все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Планировалось, что российские национальные команды смогут проводить матчи на нейтральной территории без использования своего флага и гимна. 4 октября ФИФА приняла аналогичное решение.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.