Сборная России.
14 ноября, 07:11

Мелехин: «В целом, я думаю, сборная России нормально смотрелась против Перу»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной России Виктор Мелехин считает, что российская команда нормально смотрелась в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

— Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись, — цитируют «Известия» Мелехина. — Были моменты, когда мы могли забить еще больше голов, чтобы спокойно доиграть концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге еще и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу.

— Какое значение придаете результатам таких товарищеских матчей, особенно когда так упускаете победу в концовке?

— Понятно, что мы профессионалы. И в каждой игре хотим побеждать, независимо от того, официальный это матч или товарищеский. Конечно, расстроены, что не получилось выиграть у Перу и порадовать болельщиков. Будем работать дальше, чтобы добиться лучшего результата в следующем матче.

Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче.
Источник: «Известия»
1

  • pilugin.valery

    Такой футбол нам не нужен.

    14.11.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    Виктор Мелехин
