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Онопко об игре с Брунеем: «Это незабываемо. В Краснодаре прекрасная атмосфера, нас здесь ждали»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от тренировочного сбора в Краснодаре.

«С первого дня в Краснодаре атмосфера была очень дружелюбная. Было ощущение, что нас здесь ждали. Хочу сказать слова благодарности Сергею Галицкому! И спасибо РФС за организацию этой встречи. Товарищеский матч, который мы провели, собрали 30 тысяч болельщиков — это незабываемо. Атмосфера, гимн, это все на высшем уровне. Поддержка болельщиков чувствовалась с первой минуты, это важно для нас», — сказал Онопко «СЭ».

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

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