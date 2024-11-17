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Сегодня, 15:30

Онопко: «На матче в Волгограде ждем аншлаг. Уверен, будет полный стадион»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеской игры против Сирии в Волгограде.

«Ждем аншлаг на матче в Волгограде. Уверен, будет полный стадион. Даже на ветеранов пришло 30 тысяч. Это показатель, что в Волгограде любят футбол. Атмосфера помогает нам! Футбол объединяет и дает мир, спокойствие», — сказал Онопко «СЭ».

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Виктор Онопко
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