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Дьяков: «Глушенков подумает, переосмыслит и будет с радостью играть за сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

Ранее 25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Если человека не мотивируют матчи за сборную даже в нынешней ситуации, значит, не нужно вызывать. Сейчас Глушенков – один из лучших игроков лиги, если не лучший. Но если не хочет играть, пусть выступает только за «Зенит». Это его право, нравится это кому-то или нет. Как мне кажется, надеть футболку сборной – честь и достоинство. Выходить играть за свою страну – это круто.

Возможно, какая-то конфронтация с тренером, отсюда и слова. Но на мой взгляд надо сто раз подумать перед тем, как что-то сказать. Макс – молодой футболист, по молодости многие совершают ошибки. Подумает, переосмыслит и будет с радостью играть за сборную», – цитирует «Спорт День за Днем» Дьякова.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду – он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

 
Максим Глушенков. Глушенков: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»
Источник: «Спорт День за Днем»
Виталий Дьяков
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков

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