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Сегодня, 19:01

Дьяков: «Команде медиалиги сборная России не накидала бы 11 голов, как Брунею»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер медийной футбольной команды Broke Boys Виталий Дьяков поделился мнением о возможном матче сборной России с командой медиалиги.

«Если сравнивать матч с Брунеем (11:0), то команде медиалиги столько бы не накидали, но плюс-минус был бы крупный счет. Хотя в плане популяризации Медиалиги это сто процентов — к ней было бы приковано очень большое внимание», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Брунея 15 ноября 2024 года в Краснодаре, завершив его со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
ФК Broke Boys
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