Кафанов: «Один матч за сборную проведет Сафонов, по одному тайму сыграют Лунев и Латышонок»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему только три вратаря вошли в окончательный состав национальной команды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

В список были включены Матвей Сафонов, Андрей Лунев и Евгений Латышонок.

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок. Но в итоговый состав было решено включить трех вратарей. Планируется, что один матч проведет Сафонов, по одному тайму сыграют Лунев и Латышонок», — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.

5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».