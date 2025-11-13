Видео
13 ноября, 15:57

Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в товарищеском матче против команды Перу (1:1).

«Момент с голом надо рассматривать отдельно. В остальном — он сыграл правильно во всех ситуациях, атаку начинал. Если посмотрите на момент с голом, то увидите — Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть. Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации. Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили? Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором — другие ребята», — сказал Кафанов «СЭ».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.

15

  • S_Malu

    а почему никто не пишет, что кафанова надо ссаными тряпками гнать, тренер вратарей, блин...

    14.11.2025

  • Дмитрий Вороновнин

    — Ваше Величество, как видите, мушкетёры полны раскаяния. — Раскаяния? — Они просят, Ваше Величество, простить их. — Смущены и полны раскаяния? Что-то я не слишком верю этим хитрым рожам... Особенно, вот этому, с физиономией гасконца

    14.11.2025

  • Serg D

    Да ужжжж Мотя сотворил! Ему бы мастер-класс у инженера Карасика взять! Вот тот на воротах стоял, так стоял! Ему сам Антон Кандидов в подметки не годился)))!

    14.11.2025

  • Alexander Malygin

    Известность - не показатель. Он на приличном уровне поиграл, этого вполне достаточно, чтобы работать тренером вратарей. Так что тут вопрос в компетентности именно как тренера. Не всем игрокам дано быть тренерами. В данном случае непонятно, какая была идея у Кафанова, зачем в ворота поставил Сафонова с нулевой игровой практикой. Но со стороны это выглядит как тренерская ошибка - повлиявшая и на результат, и ударившая по реноме и тренера и вратаря.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Переживёт :)

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Вы слышали о таком вратаре Кафанов? Я нет.

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Гол фигня, Кафанов! Главное, что Сафонов ничуть не хуже Шевалье!

    13.11.2025

  • Dron56

    Сафонову нужно думать о своем будущем , искать новый клуб в аренду проситься ... иначе вся жизнь на лавке пройдет. Пропущенный гол полная вина враторя , полная безграмотность тренера вратарей и главного ... незнаю правда как его назвать . Точка.

    13.11.2025

  • Alexander Malygin

    Согласен, получилась медвежья услуга. Сафонов получил мизерную игровую практику и серьёзный удар по репутации.

    13.11.2025

  • RostovMMGfan

    Пусть переживает...вдали от сборной. Я писал перед его переходом в ПСЖ, что это абсолютно средний вратарь, а моментами откровенно слабый. Мне это стало понятно по его игре в Краснодаре и, помню, я очень удивился, когда его сделали 1-м номером сборной. А тот, кто сумел "втюхать" его ПСЖ - просто гений коммерции, Бендер отдыхает. Правда, сейчас они об этом жалеют и не знают, что с ним делать. Но ПСЖ меня мало волнует, в отличие от сборной. У нас его сделали звездой журналисты, комментаторы и прочие разные "эксперты". А когда так происходит и человек (любой), что называется, "попал в струю", звезда, железный 1-й номер, то очень сложно потом всё переиграть, признать ошибку и исправлять ситуацию, делая ставку на других, действительно более сильных игроков, и, неважно, вратарь это или полевой игрок. Но пока так, как есть...

    13.11.2025

  • Патриот Великой России

    А Мотя не причем просто зачем тащить вратаря у которого 0 матчей в сезоне ?

    13.11.2025

  • RobertH

    А сам Кафанов, загадочный тренер вратарей, не переживает? Как можно было игрока, не играющего давно в клубе, заявлять в основу? Правильно тут Степочкин пишет - до лампочки, на какой лавке сидишь, хоть в Реале, хоть где, игровой практики то нет. Гол ведь 100% после потери ворот. Переживает. А не мог сказать - я не в боевой форме, пусть сыграет Бориско, который регулярно играет и пропустил меньше всех мячей в РПЛ с защитой без миллионных защитников? Хотел потренироваться? Так сборная, даже в товарняках, в данной ситуации не тренировка. Хотел, чтобы заметили его в ПСЖ? Ну так так заметили, что теперь вообще шансов нет. Вина серого кардинала всех команд Карпина Кафанова тут очевидна!

    13.11.2025

  • Alexander Malygin

    Неубедительно. "Возвращался в позицию" - откуда он возвращался? Он перед этим какое-то действие совершил - прыгал за мячом, помогал в розыгрыше защитникам и т.п.? Так нет же. Игра была вдалеке от ворот. Он должен был быть в позиции постоянно, а не возвращаться в неё откуда-то. :) Зачем взрослым профессиональным людям искать отмазки в этой ситуации? Ну всё же просто - это ошибка, это нормально, у всех бывает. Надо так прямо сказать и двигаться дальше.

    13.11.2025

  • Степочкин

    Это результат лавки!!!! Одно дело на тренировках удары от партннеров ловить, другое дело когда ты весь в игре и проявляешь концентрацию и все умение в моментах с неожиданными ударами , рекошетами, навесами. Это отсутствие практики. И пусть он хоть на лавке в Барселоне или Реале сидит, статус клуба сильнее лавочника не делает. А если бы это был отбор в группе? Какая разница сколько он там чего правильно делал? Как говорил один герой фильма - "Достаточно одной таблэтки(ошибки)"(с). Матчею удачи и искать новый клуб с постоянной практикой 1 номером!

    13.11.2025

