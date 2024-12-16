Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:43

Виталий Кафанов оценил игру вратарей сборной России в 2024 году

Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высоко оценил надежность игры голкиперов национальной команды в 2024 году.

«Российские вратари, которые получали вызов в сборную, провели этот чемпионат России на очень высоком уровне. Шестеро вратарей были задействованы в матчах национальной сборной. Получил большое удовольствие от работы с ними и их отношения к делу за этот период. Ни в одном матче не было такой ситуации, которую пришлось разбирать бы с вратарями с точки зрения ошибок или их неправильных действий», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

«Уровень соперников был разный, но в каждом матче возникали ситуации, когда вратари смогли отличиться и проявить себя», — добавил 64-летний специалист.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда под руководством Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Читайте также
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Сегодня
Вчера
Неделя