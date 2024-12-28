Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:29

Кафанов: «Футболисты сборной играют на максимуме, не согласен, что у них нет мотивации»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о мотивации футболистов национальной команды.

«Выражу мнению всего тренерского штаба: для нас в этом сезоне важнее всего было увидеть отношение ребят к делу, к тренировочному процессу. Этот год показал, что футболисты, которые приезжали в сборную, делали все на максимум возможностей и с большой мотивацией. А в играх, вне зависимости от уровня соперников, выкладывались на все сто процентов и показывали лучшие качества», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами организаций на неопределенный срок.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Читайте также
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
Сегодня
Вчера
Неделя