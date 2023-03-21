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Сегодня, 13:08

Виталий Кафанов рассказал о состоянии Сафонова перед матчем с Ираном

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что пока не знает, кто из голкиперов примет участие в матче с Ираном.

— Могу только сказать, что в этих двух матчах сыграют Селихов и Сафонов. Вернее, это планируется. А как именно будет — пока не знаем.

— Помазун настолько не убедил? Вызвали просто познакомиться?

— Там дальше будут вопросы и про Лантратова, я одним заходом отвечу. Расширенный список нужно было подавать до возобновления чемпионата, то есть, было непонятно, кто начнет сезон в «Локомотиве». Если в «Спартаке», «Динамо» играли Максименко и Лещук, мы знали заранее, что это будет обговорено все — что в Кубке у «Спартака» играет Максименко, а в РПЛ Селихов, а у «Динамо» в Кубке Лещук, а в чемпионате — Шунин. Поэтому сразу включили в список и Селихова, и Антона Шунина. С «Локомотивом» было непонятно, Лантратов только пришел, а там еще два хороших вратаря. Мы не знали, кто начнет первым номером. Потом была ситуация с Матвеем Сафоновым, были и положительные, и отрицательные тесты на коронавирус. Два положительных, три отрицательных. Он приехал в последний момент, за «Краснодар» не играл, поэтому вот так и сложился список. Заявка была чуть раньше, потому что нужна была виза в Иран.

Также Кафанов рассказал о состоянии вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

— Он лучше, уже тренировался. Вчера тест показал отрицательный результат, но все же Матвей болел, у него была температура. Он не очень хорошо себя чувствовал еще два дня назад.

Имидж Сафонова может мешать ему играть? Никогда в это не лез. Личные дела игроков. Если ему так удобно...не хочу это обсуждать.

— Карпин сказал по вратарям обращаться к вам. Почему все-таки на голкиперов не действует правило «не вызывать тех, кто старше 30 лет»?

— Вратарь — это такая позиция, где вообще не надо смотреть ни на рост, ни на вес, ни на возраст. На рост, конечно, есть ограничения. Вот я вам приведу в пример: средний возраст вратарей — 30,5 лет, на последнем чемпионате мира было 29,5. Вратари созревают позже, позиция другая, жизнь другая.

Ломаев? Концовку чемпионата играл Овсянников, не знали, кто начнёт чемпионат. Мы говорили с ним, что ему надо прибавить в надежности.

Стиль игры Ломаева смелый. Играет хорошо. Говорили на тему того, что он играет смело, но надежность должна присутствовать.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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