Владелец «Акрона» Морозов — о Дзюбе в сборной России: «Карпин принципиален»

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал возможный вызов Артема Дзюбы в сборную России.

«Не помню, кто из спортсменов сказал такую фразу: рекорды для того и существуют, чтобы их бить! Поэтому мне, как владельцу клуба, за который играет Артем, было бы интересно посмотреть на это. Тем более, если у него и будет шанс сыграть за сборную, думаю, это будет минимальное количество игр, и ему придется очень постараться. Но Карпин — принципиальный тренер, не пригласит (Дзюбу), сто процентов», — сказал Морозов Odds.ru.

В сентябре Дзюба на правах свободного агента подписал контракт с «Акроном». В текущем сезоне форвард принял участие в семи играх, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов) и выражал желание вернуться в национальную команду, чтобы побить этот рекорд.