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Сборная России

18 мая, 11:05

Быстров — о возможной игре с Камеруном: «На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча против национальной команды Камеруна.

«Замечательно, когда есть возможность лишний раз собрать команду, наиграть какие-то связи, тем более [встретиться] с хорошим соперником, — сказал Быстров «СЭ». —  Чем чаще собирается национальная команда, тем легче становится тренеру поставить игру, рассчитывать на каких-то футболистов. Я двумя руками за. На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем. Для чего?»

Быстров также отметил, что российских футболистов нужно нагружать.

«У нас недельный цикл — делать можно все, что хочешь. Еврокубков-то нет. Нужно, наоборот, нагружать футболистов, чтобы они были готовы к скоростям, которые предлагают клубы из Европы. Надеюсь, что те, кто говорит, что сборной не нужно собираться, будут держаться подальше от футбола», — добавил Быстров.

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.

Гильермо Абаскаль. «Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России
Владимир Быстров
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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