0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:40

Быстров — об отсутствии Дзюбы в списке сборной России: «Мы хотим смотреть вперед или назад?»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

— Дзюба оформляет хет-трик, но не попадает в расширенный список сборной России. Почему?

— Мы хотим смотреть вперед или назад? Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага назад. Мы может вызвать Дзюбу, и что? Тренеру нужно будет перестраивать игру под него. Там есть список игроков, которых бы Карпин не вызвал на официальные матчи. Но пока есть время посмотреть на молодых, строить новую команду, потому что нас все равно вернут на международную арену и придется играть. Есть нападающие моложе, которые делают свою работу. Тем более самому Дзюбе не пойдет на пользу этот вызов, он не молодой уже.

— Но ему нужно забить один гол. Для него это важно.

— Павлюченко тоже нужно было забить гол за «Уфу» в Кубке России. Сделали небольшую пиар-акцию, а в итоге поехал Павлюченко отдыхать. Тренеру все-таки нужно строить команду.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Владимир Быстров
Футбол
Сборная России по футболу
4
11
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Абаев: «Не исключаю того, что Дзюбу в майке сборной России еще увидим, но пока такой необходимости просто нет»
Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную»
Нигматуллин считает, что вызов возрастных кандидатов в сборную может быть связан с вратарским кризисом в России
Мирзоян: «Дзюбу просматривать не надо, поэтому, наверное, Карпин и не вызвал его»
Грушевский: «Вызов Облякова в сборную — разумный вариант, а для Дивеева это некий комплимент от Карпина»
Тихонов: «Если Карпин говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, Дзюба не подходит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин считает, что вызов возрастных кандидатов в сборную может быть связан с вратарским кризисом в России

Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную»