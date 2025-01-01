Владимир Габулов: «Надеюсь, в 2025 году российские клубы допустят до международных соревнований»

Бывший футболист «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова. В декабре 2024 года на заседании исполкома союза Дюков сказал, что ожидает изменений по вопросу допуска российских клубов и сборных в 2025-м.

«Оснований не верить Дюкову нет. Если он говорит об этом, значит, обладает определенной информацией. Радостно, что есть такие новости. Надеемся, что это произойдет. Слишком долго мы уже находимся нигде», — приводит «РБ Спорт» слова Габулова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.