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Сегодня, 23:47

Габулов: «К 2028 году мы можем потерять поколение и быть неконкурентоспособными в еврокубках»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о концепции возвращения национальной команды на международные турниры.

«Может сложиться так, что к 2028 году мы потеряем нынешнее поколение, и будем неконкурентоспособными, когда вернемся в еврокубки. В моем понимании, возвращение в 2028 году — негативный прогноз, хотелось бы, чтобы было быстрее. Будем надеяться, что это не затянется так далеко. Все зависит от геополитической ситуации», — приводит слова Габулова Metaratings.ru.

Согласно концепции РФС, ориентиром для возвращения сборной России на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Также концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, и ежегодное проведение до десяти товарищеских матчей.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Габулов
Сборная России по футболу
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